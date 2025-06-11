Реал заявив Луніна на Клубний чемпіонат світу: заявка команди

Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на Клубний чемпіонат світу-2025.

Список заявлених гравців оприлюднила пресслужба мадридського клубу.

Воротарі: Куртуа, Лунін, Гонсалес, Местре.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Александер-Арнольд, Лукас Васкес, Фран Гарсія, Рюдігер, Менді, Гейзен, Юссеф, Хакобо, Асенсіо, Фортеа, Дієго Агуадо.

Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Модрич, Чуамені, Арда Гюлер, Себальос, Чема, Віктор Муньос, Маріо Мартін.

Нападники: Вінісіус Жуніор, Мбаппе, Родріго, Ендрік, Браїм Діас, Гонсало.

Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.

Останнім переможцем КЧС був Манчестер Сіті. Суперкомп'ютер Opta розрахував, що шанси Реала виграти турнір складають 9,8% (5-й показник).

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС. Також визначився транслятор Клубного чемпіонату світу в Україні.