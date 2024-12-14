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Буткевич назвав головну проблему Полісся

Олександр Булава — 14 грудня 2024, 15:33
Буткевич назвав головну проблему Полісся

Президент Полісся Геннадій Буткевич вважає, що припуститися помилки при комплектації команди.

Про це функціонер розповів в інтерв'ю YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

"Ми готуємося до зборів. Посилимо команду легіонерами. Дуже велика помилка, що ми брали тільки молодих. Якщо переглянути усіх легіонерів, то нікому немає 23 роки. Усім по 21, 20, 19. Це була помилка з моєї сторони.

Спілкуюсь з експертами, і мені кажуть, що в команді 30% гравців мають бути віком 27-30 років, 30% – 23-26 років, ну, і обов’язково молоді до 20 років. Так ми будемо розв’язувати це питання", – розповів Буткевич.

Після 16 турів чемпіонату України, Полісся розмістилось на п'ятому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки.

Раніше Буткевич прокоментував майбутнє Олексія Гуцуляка.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Геннадій Буткевич

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