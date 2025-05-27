Гравці Наполі потрапили на аудієнцію до Папи Римського

Сім'я власника Наполі Ауреліо де Лаурентіса, керівництво та гравці клубу потрапили на аудієнцію до Папи Римського Лева XIV.

Про це повідомляє пресслужба Наполі.

Зустріч відбулася у Клементинській залі Апостольського палацу Святого Престолу.

sscnapoli.it

Під час зустрічі Ауреліо Де Лаурентіc повідомив Святішому Отцю, що клуб хотів би співпрацювати зі Святим Престолом, допомагаючи над проектом, який підтримує навчання дітей з найбідніших країн світу.

Він також сказав Папі, що його дуже турбує те, що сотні мільйонів дітей не можуть ходити до школи. Мета Де Лаурентіса – створити постійний контакт зі Святим Престолом для роботи над проектами, що включають фінансування шкільних ініціатив.

Нагадаємо, Наполі став чемпіоном Італії за підсумками сезону-2024/25. За 99-річну історію команда лише вчетверте виграла Серію А. Раніше їм це вдавалося у сезонах 1986/87, 1989/90 та 2022/23.