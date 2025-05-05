Спаллетті: Мої стосунки з президентом Наполі були конфліктними

Колишній тренер Наполі Лучано Спаллетті зізнався, що його стосунки з президентом неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентісом були непростими.

Нинішнього наставника збірної Італії цитує Napoli Calcio News.

"Наші стосунки були конфліктними. Я би хотів більш людяного ставлення до себе, особливо враховуючи ту самовіддачу, яку я завжди демонстрував у своїй роботі. Відколи ми перестали працювати разом, ми жодного разу не розмовляли", – заявив тренер.

Спаллетті очолював Наполі в 2021 – 2023 роках. У 2023 році привів команду до першого чемпіонства за 33 роки, після чого покинув клуб.

Через два місяці Спаллетті очолив збірну Італії. У березні 66-річний італійський фахівець заявив, що Наполі стане останнім клубом у його кар’єрі.