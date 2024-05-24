Відомий коментатор: Президент Миная — рідкісний чорт, хіба Поворознюк більш відбитий
Відомий коментатор та військовослужбовець Збройних сил України Роберто Моралес дав критичний коментар щодо президента Миная Валерія Пересоляка та власника Інгульця Олександра Поворознюка.
Слова Моралеса передає видання Tribuna.com.
«Нікому не бажаю вильоту, адже мені на усіх пофіг. До команд ставлення суто споживацьке — дивлюся матч, і гра мені подобається чи ні. В усьому іншому я послуговуюся стародавнім іспанським прислів’ям — «не шукайте чистих в Содомі». Це точно про наш футбол.
Хоча Оболонь викликає трохи симпатії, а от власник Миная — це одна з найбільш огидних постатей українського футболу, навіть враховуючи те, що це ще той тераріум. Чи означає це, що вильоту закарпатців засмучусь найменше? Сам по собі Минай додає колориту, але той Пересоляк (президент Миная — прим.) рідкісний чорт, хіба Поворознюк (президент Інгульця - прим.) більш відбитий покидьок.
Ось якраз повернення Інгульця не надихає. Хоча все минеться і ця єрєсь теж. Думаю, у Металіста 1925 непоганий шанс не вилетіти напряму. Обігрувати конкурента і потім вже боротися за місце під сонцем. Думаю, Оболонь таки відіб'ється у стику. Може у стику Металіст 1925 і не вилетить, але це вже складне питання. А от Оболонь, думаю, лишиться», — сказав Моралес.
Напередодні Минай вирвав перемогу над Колосом у 29 турі УПЛ, двічі поступаючись по ходу зустрічі. Наразі ужгородська команда посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці та має шанси опинитися в зоні перехідних матчів.