Відомий коментатор: Президент Миная — рідкісний чорт, хіба Поворознюк більш відбитий

Відомий коментатор та військовослужбовець Збройних сил України Роберто Моралес дав критичний коментар щодо президента Миная Валерія Пересоляка та власника Інгульця Олександра Поворознюка.

Слова Моралеса передає видання Tribuna.com.

«Нікому не бажаю вильоту, адже мені на усіх пофіг. До команд ставлення суто споживацьке — дивлюся матч, і гра мені подобається чи ні. В усьому іншому я послуговуюся стародавнім іспанським прислів’ям — «не шукайте чистих в Содомі». Це точно про наш футбол.