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Президент Ла Ліги: Здається, Реал втратив джентльменський менталітет

Микола Дендак — 29 жовтня, 21:49
Президент Ла Ліги: Здається, Реал втратив джентльменський менталітет
Хав'єр Тебас

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував рішення мадридського Реала бойкотувати церемонію вручення "Золотого м'яча" 2024 року.

Його слова передає Football-Еѕраna.

"Я є прихильником Реала і вважаю, що цей клуб завжди відзначався джентльменською поведінкою. Але, здається, клуб втратив цей менталітет. Вони повинні були з'явитися на церемонію і прийняти результат голосування. Система France Football прозора, і в ній беруть участь 100 журналістів. Роль жертви Реала перебільшена. Ми також стикаємося з відсутністю елегантності в Іспанії", – сказав Тебас.

Нагадаємо, володарем Золотого м’яча-2024 став іспанський хавбек Манчестер Сіті Родрі. Делегація Реала проігнорувала церемонію через те, що приз не дістався вінгеру команди Вінісіусу Жуніору.

Золотий м'яч Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Хавьєр Тебас

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