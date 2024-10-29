Президент Ла Ліги: Здається, Реал втратив джентльменський менталітет

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував рішення мадридського Реала бойкотувати церемонію вручення "Золотого м'яча" 2024 року.

Його слова передає Football-Еѕраna.

"Я є прихильником Реала і вважаю, що цей клуб завжди відзначався джентльменською поведінкою. Але, здається, клуб втратив цей менталітет. Вони повинні були з'явитися на церемонію і прийняти результат голосування. Система France Football прозора, і в ній беруть участь 100 журналістів. Роль жертви Реала перебільшена. Ми також стикаємося з відсутністю елегантності в Іспанії", – сказав Тебас.