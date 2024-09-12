Президент Ла Ліги: Я радий, що Барселона не змогла підписати Вільямса

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас радий, що лідер Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс не перейшов у Барселону, адже це покращує конкурентність чемпіонату.

Його слова передає Marca.

"Ніко — гравець, якого Барселона хотіла, але не змогла придбати. Я дуже радий, що він все ще в Атлетику. Я дуже радий, що він досі в там, і досі в Іспанії. Я радий, що вони все ще в інших клубах, окрім великих двох, тому що це робить лігу більш конкурентною, дає відчуття приналежності, яке я хочу, щоб гравці мали зі своїми клубами. Це приємно, це добре і це урок приналежності", — сказав Тебас.

Нагадаємо, цього літа Барселони тривалий час працювала над переходом Вільямса, проте трансфер не відбувся. Повідомлялося, що на це вплинув перехід Дані Ольмо.

Тим не менш, Барселона наразі є єдиною командою, що досі не втрачала балів у Ла Лізі. За підсумками 4 турів каталонці мають у своєму активі 12 очок та посідають 1 місце в турнірній таблиці.