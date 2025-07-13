Інфантіно анонсував використання критих стадіонів на чемпіонаті світу-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно анонсував криті стадіони на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова функціонера наводить ESPN.

Інфантіно змушений був відреагувати на чисельні скарги з боку представників європейського футболу на спеку під час Клубного чемпіонату світу.

"Звісно, що це проблема. Кожна критика – це джерело інформації та каталізатор досліджень. Це спосіб зробити футбол краще. Дуже важливо робити перерви під час матчу, а на чемпіонаті світу ми використовуватимемо криті стадіони", – розповів Інфантіно.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у трьох країнах: США, Мексиці та Канаді.

Зазначимо, що сьогодні в американському місті Іст-Резерфорд відбудеться фінал клубного чемпіонату світу. Суперниками стануть лондонський Челсі та ПСЖ.

Представники обох команд протягом турніру неодноразово скаржились на погодні умови у США. Зокрема, Луїс Енріке, Енцо Мареска та Енцо Фернандес казали про небезпечність гри за температури повітря понад 30 градусів тепла.