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Інфантіно анонсував використання критих стадіонів на чемпіонаті світу-2026

Володимир Максименко — 13 липня 2025, 09:09
Інфантіно анонсував використання критих стадіонів на чемпіонаті світу-2026
Інфантіно та Salt Bae
Instagram

Президент ФІФА Джанні Інфантіно анонсував криті стадіони на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова функціонера наводить ESPN.

Інфантіно змушений був відреагувати на чисельні скарги з боку представників європейського футболу на спеку під час Клубного чемпіонату світу.

"Звісно, що це проблема. Кожна критика – це джерело інформації та каталізатор досліджень. Це спосіб зробити футбол краще.

Дуже важливо робити перерви під час матчу, а на чемпіонаті світу ми використовуватимемо криті стадіони", – розповів Інфантіно.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у трьох країнах: США, Мексиці та Канаді.

Зазначимо, що сьогодні в американському місті Іст-Резерфорд відбудеться фінал клубного чемпіонату світу. Суперниками стануть лондонський Челсі та ПСЖ.

Представники обох команд протягом турніру неодноразово скаржились на погодні умови у США. Зокрема, Луїс Енріке, Енцо Мареска та Енцо Фернандес казали про небезпечність гри за температури повітря понад 30 градусів тепла.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Джанні Інфантіно

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