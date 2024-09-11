Він не заслужив на таку критику: Ігор Суркіс став на захист Реброва

Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що Сергій Ребров не заслужив на ту критику, яку отримав на свою адресу після матчів Ліги націй.

Його слова цитує Footballhub.

"Я не можу говорити про те, чи були зроблені якісь висновки, чи ні. Я почекав, почитав усю критику, якій піддалася вся збірна України після поразок від Албанії та Чехії і в багато в чому, я не згоден.

Я не буду розмірковувати, чи правильну тактику обрала збірна України, чи ні. Я не професіонал. У нас сьогодні є диванні експерти, які оцінюють тактику збірної України, хто як зіграв.

Перш за все, щоби про це говорити, треба знати мікроклімат у команді. Якщо є гарний мікроклімат у команді, як кажуть "один за всіх і всі за одного", то тоді приходять результати. Але я дивлюся, що критики понеслося на нашого головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Хочу підкреслити, що його ледь не два роки вся країна хотіла бачити на чолі збірної і чекали, як манну небесну, що він прийде і все буде одразу: національна команда почне перемагати і виграє чемпіонат Європи, бо в нас найталановитіша молодь і так далі.

Однак я повинен повернутися до витоків, коли Ребров прийшов працювати молодим, ще не сформованим тренером у київське Динамо. Це дуже важливо підкреслити. Він тоді одразу до мене прийшов і сказав, що хоче створити структуру, щоби в клубі працювала одна модель виховання футболістів, починаючи від найменших і закінчуючи U19 та U21, яка тоді ще існувала.

Тобто всі розвивалися по одній певній схемі. Йому вдалося побудувати цю модель, він запросив в усі вікові категорії іноземних фахівців, на що я його дав згоду. Йому це повністю вдалося, я вам хочу сказати. І не тому, що він виграв два чемпіонати України поспіль, як молодий тренер, а тому що ця структура, яку він створив у ті роки, вона й сьогодні працює в київському Динамо.

Я коротко перерахую гравців, які починали виховуватися в цій структурі, яку створив Ребров. Це: Дубінчак, Біловар, Дячук, Волошин, Ванат, Шапаренко молодий, який прийшов у Динамо в 16 років, Бражко, Миколенко, який грає в Евертоні, Забарний, який виступає за Борнмут, і багато інших хлопців, які хай пробачать, що я їх не перерахував. І це запрацювало.

Після цього Ребров вигравав золоті медалі і потрапляв до Ліги чемпіонів з Ференцварошем, який і мріяти не міг потрапити в ЛЧ. Тобто зараз усіх собак спустили на головного тренера", — заявив Суркіс.