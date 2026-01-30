Хотів зіграти по-волейбольному: голкіпер катарського клубу сам закинув собі неймовірний автогол

У Кубку катарських зірок стався один із найкурйозніших моментів сезону.

Голкіпер клубу Аль-Шамаль Омар Барі, якому вже 39 років, примудрився забити один із найбезглуздіших автоголів, які тільки можна уявити.

У матчі проти Аль-Шаханії воротар спершу зробив сейв, відбивши удар суперника. Проте далі почалося справжнє шоу – замість того, щоб зафіксувати м'яч, Барі ще двічі вдарив по ньому у стилі волейболу, після чого сам закинув його у власні ворота.

М'яч повільно перелетів лінію, і рахунок було відкрито саме таким курйозним способом.

Цей гол став єдиним у матчі, а Аль-Шамаль у підсумку поступився з мінімальним рахунком 0:1.

Після епізоду бідолашний Омар довго не міг повірити в те, що сталося – воротар звинувачував себе, хапався за голову і виглядав повністю розбитим.

