Колишній лідер нападу Реала отримає посаду у сербському Партизані

Зірковий нападник Реала кінця 90-х Предраг Міятович стане спортивним директором Партизана.

Про це пише Topsport.bg.

Бєлградський клуб обрав нового президента – ним став Расім Льяйич, який активно лобіює запрошення Міятовича.

55-річний Міятович на початку 90-х років три сезони грав за "чорно-білих". Потім виступав за Валенсію, Реал, Фіорентину та Леванте.

Нагадаємо, що "трунарі" невдало почали сезон. Спочатку був погром від київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім команда почергово вилетіла з відбіркових раундів Ліги Європи та Ліги конференцій, чим повторила ганебний рекорд Дніпра-1.