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Шахтар обіграв Кривбас, нічия Колоса та Сістерс у 11 турі Прайм ліги

Олег Дідух — 27 вересня 2026, 17:58
Шахтар обіграв Кривбас, нічия Колоса та Сістерс у 11 турі Прайм ліги

У неділю, 27 вересня, відбулися два матчі в рамках 11 туру Прайм ліги жіночого чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

Донецький Шахтар завдяки ранньому голу Анастасії Ляхович на виїзді мінімально обіграв Кривбас. Ковалівський Колос вдома не зумів втримати перемогу над одеськими Сістерс.

Чемпіона України (жінки) – Прайм ліга
11 тур, 27 вересня

Кривбас – Шахтар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 10 Ляхович

Колос – Сістерс Одеса – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Калініна (з пенальті), 1:1 – 74 Гуліна

Тур розпочався напередодні, 26 вересня, з виїзної перемоги Ладомира над Пантерами з рахунком 1:0. Ще один матч 11 туру, Металіст 1925 – Полісся, перенесений на невизначений термін.

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