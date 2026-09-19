Харків завдяки голу Ольхової переграв Сістерс в 10-му турі Прайм-ліги

ФК Харків на виїзді мінімально обіграв одеських Сістерс в 10-му турі Прайм-ліги – елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Героїнею зустрічі стала Леся Ольхова, яка не просто відкрила лік забитим м'ячам на 23-й хвилині, а ще й принесла своїм голом команді перемогу, оскільки, окрім неї, в цій зустрічі більше ніхто не відзначався.





Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

10-й тур, 19 вересня

Сістерс Одеса – ФК Харків 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 23 Ольхова.

Зауважимо, що Сістерс та Харків провели за всю історію змагань 9 поєдинків, й же жодного з них одеський колектив не виграв – 3 нічиї та 6 поразок від харків'янок.

Нагадаємо, що в останніх матчах попереднього туру Колос впевнено переграв Шахтар, а Полісся розгромило Ладомир.