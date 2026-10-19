Одеські Сістерс декласували Кривбас у 12 турі Прайм ліги

Одеські Сістерс оформили розгромну перемогу над криворізьким Кривбасом у межах 12-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок – Прайм ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 7:0.

Вже за підсумками першого тайму підопічні Анатолія Діденка переважали суперниць у рахунку з різницею у 2 голи. Забитими м'ячами відзначилися Кольменарес та Ткачук.

Утім, вже у другій половині зустрічі одеський колектив влаштував Кривбасу справжній розгром, 5 разів розписавшись у воротах Булаткіної.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм ліга

12 тур, 19 жовтня

Сістерс – Кривбас – 7:0 (4:0) Голи: 1:0 – 12 Кольменарес, 2:0 – 40 Ткачук, 3:0 – 53 Майбородіна, 4:0 – 54 Калініна, 5:0 – 84 Нганді, 6:0 – 87 Івкова (Воронцова), 7:0 – 90 Осіпян

За підсумками цього поєдинку Сістерс посіли друге місце у турнірній таблиці чемпіонату. Водночас криворіжанки розташувались із 5 очками на передостанній позиції, потрапивши у зону виживання.

Додамо, що Сістерс та Кривбас зустрічались протягом своєї історії 5 разів, й ще жодного разу криворізький клуб не здобував перемоги (4 поразки, 1 нічия).

Нагадаємо, що у попередніх матчах 12-го туру Полісся мінімально переграло Колос, а Шахтар здолав Пантер.