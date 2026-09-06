Харків декласував Шахтар в 7-му турі Прайм-ліги

У неділю, 6 вересня, ФК Харків оформив розгром над донецьким Шахтарем в межах 7-го туру елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок, Прайм ліги сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 4:0.

Команда Наталії Зінченко методично забивала по два голи у кожному із таймів. Спершу відзначилася Вікторія Гірин на 19-й хвилині. А вже незабаром Шайнюк подвоїла перевагу для харків'янок.

Донецький колектив нічого не зумів придумати, аби протидіяти натиску суперниць, й, відповідно, Радіонова та Андрухів в другій половині зустрічі двічі розписалися у воротах Шахтаря.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

7-й тур, 6 вересня

ФК Харків – Шахтар 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Гірин, 2:0 – 25 Шайнюк, 3:0 – 63 Радіонова, 4:0 – 73 Андрухів.

Зауважимо, що жіноча команда "гірників" жодного разу у своїй історії не змогла здолати цей харківський колектив. Вони відіграли 10 матчів, й в 9 з них тріумфував Харків (який раніше називався Металіст 1925), а одного разу команди зіграли внічию.

Нагадаємо, що до цього, в 6-му турі, Полісся оформило розгром із 6 голами над Кривбасом, Ладомир поступився Колосу.