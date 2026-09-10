Прайм-ліга. Полісся обіграло Шахтар, нічия Кривбаса та Пантер

У четвер, 10 вересня, відбулися два матчі в рамках восьмого туру Прайм ліги – елітного дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок.

Полісся на виїзді здобуло перемогу над донецьким Шахтарем, а протистояння двох аутсайдерів, Кривбаса та Пантер, завершилося внічию 1:1.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм-ліга

8-й тур, 10 вересня

Шахтар – Полісся – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 19 Низова, 0:2 – 83 Корнацька

Кривбас – Пантери – 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Стахнюк, 1:1 – 84 Рошка

Ще два матчі в рамках восьмого туру Прайм ліги відбудуться у п'ятницю, 11 вересня. Сістерс приймуть Ладомир, а Металіст 1925 на виїзді зіграє з Колосом.

Нагадаємо, 7 вересня, Полісся зазнало поразки від Сістерс із рахунком 0:1 у сьомому турі.