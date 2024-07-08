Впала ракета б***ь: у Поворознюка згоріло понад 100 га пшениці
На поле президента Інгульця Олександра Поворознюка впала російська ракета.
Про це він повідомив у своєму Instagram.
"От, будь ласка – у таких умовах вирощуємо хліб. Це для тих п*******в диванних, хто, б***ь, говорить: «Та х**і вони там, б***ь». Ось, будь ласка – впала ракета, б***ь, загорівся хліб. Ну нічого. Головне, що людських жертв немає, і ця п******я не долетіла, куди хотіла. А хліб... Голоду не буде. Все буде Україна, все буде добре".
Пізніше Поворознюк повідомив, що йому та його працівникам вдалося загасити пожежу.
"Слава Україні. Ну, от ми і потушили наслідки ракетного удару, б***ь. Згоріло більше 100 гектарів пшениці, але то все х***я. Люди живі, трактористи живі, все нормально, все добре. Хлопцям в окопах важче, б***ь. Х*й ви нас зламаєте, б***ь, орки ви є***і. На коліна стану тільки перед Богом, своїми батьками, б***ь, та воїнами, які виборюють нашу свободу.
А ви, пі****си, чекайте, вам також буде прилітати. Слава Україні, слава українській нації і п****ць ган***ам з рашистської під***cії".