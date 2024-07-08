Впала ракета б***ь: у Поворознюка згоріло понад 100 га пшениці

На поле президента Інгульця Олександра Поворознюка впала російська ракета.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

От, будь ласка – у таких умовах вирощуємо хліб. Це для тих п*******в диванних, хто, б***ь, говорить: «Та х**і вони там, б***ь». Ось, будь ласка – впала ракета, б***ь, загорівся хліб.

Ну нічого. Головне, що людських жертв немає, і ця п******я не долетіла, куди хотіла. А хліб... Голоду не буде. Все буде Україна, все буде добре".