Постекоглу прокоментував чутки про своє призначення в збірну Англії

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував чутки про своє призначення наставником збірної Англії.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Не маю жодного уявлення. Я менеджер Тоттенгема, і я сповнений рішучості принести успіх цьому клубу. Це те, на чому я повністю зосереджений", — сказав наставник.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ange Postecoglou on links with England job: “I was having a nap this afternoon. I have no idea…”.



“I'm the Tottenham manager and I'm determined to bring success to this club”.



“That's where my focus is totally”, says via @AlasdairGold. pic.twitter.com/Y9DJGeKtDt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024

Нагадаємо, нещодавно Гарет Саутгейт пішов у відставку з посади головного тренера збірної Англії, на якій провів майже 8 років. Під його керівництвом "Три леви" двічі виходили у фінал чемпіонатів Європи — це більше, ніж усі попередні тренери Англії разом узяті. До приходу Гарета був лише переможний фінал домашнього ЧС-1966.

Після цього почала з'являтися інформація про 4 претендентів на крісло Саутгейта, також були чутки, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може очолити збірну Англії.