Постекоглу прокоментував чутки про своє призначення в збірну Англії
Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував чутки про своє призначення наставником збірної Англії.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Не маю жодного уявлення. Я менеджер Тоттенгема, і я сповнений рішучості принести успіх цьому клубу. Це те, на чому я повністю зосереджений", — сказав наставник.
Нагадаємо, нещодавно Гарет Саутгейт пішов у відставку з посади головного тренера збірної Англії, на якій провів майже 8 років. Під його керівництвом "Три леви" двічі виходили у фінал чемпіонатів Європи — це більше, ніж усі попередні тренери Англії разом узяті. До приходу Гарета був лише переможний фінал домашнього ЧС-1966.
Після цього почала з'являтися інформація про 4 претендентів на крісло Саутгейта, також були чутки, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може очолити збірну Англії.