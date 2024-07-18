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Постекоглу прокоментував чутки про своє призначення в збірну Англії

Андрій Яросименко — 18 липня, 08:36
Постекоглу прокоментував чутки про своє призначення в збірну Англії

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував чутки про своє призначення наставником збірної Англії.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Не маю жодного уявлення. Я менеджер Тоттенгема, і я сповнений рішучості принести успіх цьому клубу. Це те, на чому я повністю зосереджений", — сказав наставник.

Нагадаємо, нещодавно Гарет Саутгейт пішов у відставку з посади головного тренера збірної Англії, на якій провів майже 8 років. Під його керівництвом "Три леви" двічі виходили у фінал чемпіонатів Європи — це більше, ніж усі попередні тренери Англії разом узяті. До приходу Гарета був лише переможний фінал домашнього ЧС-1966.

Після цього почала з'являтися інформація про 4 претендентів на крісло Саутгейта, також були чутки, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може очолити збірну Англії.

Тотенгем збірна Англії з футболу Анге Постекоглу

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