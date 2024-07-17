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Гвардіола може очолити збірну Англії

Микола Дендак — 17 липня, 00:05
Гвардіола може очолити збірну Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола може очолити збірну Англії з футболу.

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що Футбольна асоціація Англії готова назначити виконувача обов'язків головного тренера на 1 рік та дочекатися завершення контракту іспанця з "містянами".

Нагадаємо, напередодні Гарет Саутгейт пішов у відставку. Він тренував збірну Англії майже 8 років. Під його керівництвом "Три леви" двічі виходили у фінал чемпіонатів Європи — це більше, ніж усі попередні тренери Англії разом узяті. До приходу Гарета був лише переможний фінал домашнього ЧС-1966.

Нещодавно стали відомі імена перших 4 претендентів на посаду наставника "Трьох левів".

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Жузеп Гвардіола

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