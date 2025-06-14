Тоттенгем близький до трансферу нападника Баварії
Нападник Баварії Матіас Тель, який грав за Тоттенгем на правах оренди, може стати повноцінним гравцем англійської команди.
Про це пише BILD.
За інформацією видання, лондонський клуб не планує активувати клаусулу в контракті 20-річного француза, яка становить 45 млн євро. Втім – англійці зроблять пропозицію мюнхенському клубу у розмірі 35 мільйонів євро.
Тоттенгем орендував Теля в лютому 2025 року за 10 млн євро. За цей час він забив три голи та віддав одну результативну передачу в 20 матчах в усіх турнірах.
В складі "шпор" Тель став переможцем Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія спробує підписати вінгера Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.