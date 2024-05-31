Моурінью відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії заради Фенербахче

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью міг очолити клуб Саудівської Аравії Аль-Кадісію, однак обрав пропозицію Фенербахче.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс із посиланням на A BOLA.

Португальський фахівець міг отримати стратегічну або посольську роль у саудівському клубі, але відповів відмовою.

Моурінью прямує до Туреччини, щоб очолити стамбульський Фенербахче. Повідомлялося, що контракт "особливого" буде розрахований на два роки.

Jose Mourinho set to join Fenerbahçe on an initial two-year deal, as @abolapt called.



Mourinho had been in talks with Al-Qadsiah, and a strategic or ambassadorial role there is still not out the question, but he's heading to Turkey to manage next.🔵🟡 pic.twitter.com/XwjAH1Vhcf — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 31, 2024

Попереднім клубом португальця була Рома, з якої його звільнили в січні цього року. Після того ходили чутки, що Моурінью продовжить свою тренерську кар’єру в Саудівській Аравії.

У сезоні-2023/24 Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччині, відставши від першого Галатасарая на 3 очки. Також варто зазначити, що нова команда "Особливого" заплямована ганебною поїздкою на товариський турнір у Росію, який відбувся влітку минулого року.