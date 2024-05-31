Моурінью відмовився від пропозиції із Саудівської Аравії заради Фенербахче
Колишній тренер Роми Жозе Моурінью міг очолити клуб Саудівської Аравії Аль-Кадісію, однак обрав пропозицію Фенербахче.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс із посиланням на A BOLA.
Португальський фахівець міг отримати стратегічну або посольську роль у саудівському клубі, але відповів відмовою.
Моурінью прямує до Туреччини, щоб очолити стамбульський Фенербахче. Повідомлялося, що контракт "особливого" буде розрахований на два роки.
Попереднім клубом португальця була Рома, з якої його звільнили в січні цього року. Після того ходили чутки, що Моурінью продовжить свою тренерську кар’єру в Саудівській Аравії.
У сезоні-2023/24 Фенербахче посів друге місце в чемпіонаті Туреччині, відставши від першого Галатасарая на 3 очки. Також варто зазначити, що нова команда "Особливого" заплямована ганебною поїздкою на товариський турнір у Росію, який відбувся влітку минулого року.