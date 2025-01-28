Порту призначив нового головного тренера

Новим головним тренером Порту призначено аргентинського фахівця Мартіна Ансельмі.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

𝗠𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗲𝘀 𝘀𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 💙💪



Bienvenido, 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏 𝑨𝒏𝒔𝒆𝒍𝒎𝒊 🇦🇷#AnselmiDragão pic.twitter.com/Q2fSJJC8rq — FC Porto (@FCPorto) January 27, 2025

На посаді головного тренера Порту він замінив Віктора Бруно, якого звільнили 20 січня. Після цього протягом двох матчів обов’язки наставника команди тимчасово виконував Жозе Тавареш.

Для 39-річного аргентинського фахівця це буде перший тренерський досвід у Європі. Раніше він працював із чилійським Уніон Ла Калера, еквадорським Індепендьєнте дель Вальє та мексиканським Крус Асуль. Останніх він очолював із січня 2024 року.

Раніше очолити Порту відмовився колишній тренер Шахтаря та Мілана Паулу Фонсека. Наразі "Дракони" ділять друге-третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Португалії з 41 очком у 19 матчах. Від лідера, Спортинга, команда відстає на 6 очок.