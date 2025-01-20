Порту звільнив головного тренера. Цього сезону наставника звільняли Бенфіка та Спортинг

Футбольний клуб Порту оголосив про відставку Вітора Бруно з посади головного тренера.

Про це повідомила клубна пресслужба.

42-річний Бруно очолив команду влітку, а до цього шість років працював асистентом Сержіу Консейсау.

Команда програла останні дві гри місцевого чемпіонату Жил Вісенте (1:3) та Насьоналу (0:2). Наразі "дракони" посідають третє місце, маючи 40 очок за 18 турів. Бенфіка Анатолія Трубіна має на 1 бал більше, а Спортинг – на 4.

Зазначимо, що команда українця на початку сезону звільнила Рогера Шмідта, а інший столичний клуб за компенсацію відпустив Рубена Аморіма.