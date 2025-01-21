Колишній тренер Шахтаря відмовився очолити Порту
Getty Images
Порту робив запит щодо колишнього тренера Мілана та Шахтаря Паулу Фонсеки, який залишається без роботи після звільнення з Мілану.
Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Попри це 51-річний фахівець відмовився від цієї пропозиції та має інші плани на майбутнє. Зазначимо, що португалець вже очолював Порту з липня 2013 по травень 2014 року, після чого працював у Бразі, Шахтарі, Ромі, Ліллі та Мілані.
Нагадаємо, що Порту після відходу Сержіу Консейсана в червні 2024-го прийняв Вітор Бруно, який очолював "драконів" 203 дні, та був звільнений напередодні.
Наразі Порту розташувався на третьому місці в чемпіонаті Португалії, а також на 18-му в основному етапі Ліги Європи, набравши вісім очок після 6 турів.