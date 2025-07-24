Порту продав захисника в ФК Париж

Бразильський центральний захисник Порту Отавіо став гравцем ФК Париж.

Про це повідомляє преслужба французького клубу.

Контракт із 23-річним бразильським футболістом розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів.

Отавіо виступав за Порту з січня 2024 року. В минулому сезоні на його рахунку 2 голи в 28 матчах за португальський клуб у всіх турнірах. До переходу в Порту Отавіо грав такі клуби як бразильський Фламенго та португальський Фамалікан.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ФК Париж вперше з 1979 року вийшов у Лігу 1.

Раніше Порту продав у Ювентус Франсішку Консейсау.