Порту продав захисника в ФК Париж
Отавіо
ФК Париж
Бразильський центральний захисник Порту Отавіо став гравцем ФК Париж.
Про це повідомляє преслужба французького клубу.
Контракт із 23-річним бразильським футболістом розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони можливих бонусів.
Отавіо виступав за Порту з січня 2024 року. В минулому сезоні на його рахунку 2 голи в 28 матчах за португальський клуб у всіх турнірах. До переходу в Порту Отавіо грав такі клуби як бразильський Фламенго та португальський Фамалікан.
Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ФК Париж вперше з 1979 року вийшов у Лігу 1.
Раніше Порту продав у Ювентус Франсішку Консейсау.