Порту звинуватив Аль-Іттіхад у "зливі" з трансферу Галено

В Порту залишилися дуже невдоволені тим, що Аль-Іттіхад у останній момент відмовився від трансферу вінгера Галено.

Про це повідомила пресслужба португальського клубу.

"У зв'язку з невдалим трансфером Вендерсона Галено в Аль-Іттіхад, ФК Порту повідомляє, що направить листа президенту вищезгаданого клубу і голові саудівської Про-ліги, висловлюючи своє глибоке невдоволення тим, як був перерваний процес після досягнення повної згоди між клубами та гравцем.

ФК Порту радий, що може розраховувати на гравця Галено у своїх рядах, і зміцнює свою впевненість у здібностях професіонала та його мотивації продовжувати чудову гру, яку він показував у ФК Порту", — сказав Галено.