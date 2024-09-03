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Порту звинуватив Аль-Іттіхад у "зливі" з трансферу Галено

Ігор Чернявський — 3 вересня, 14:50
Порту звинуватив Аль-Іттіхад у зливі з трансферу Галено
ФК Порто

В Порту залишилися дуже невдоволені тим, що Аль-Іттіхад у останній момент відмовився від трансферу вінгера Галено.

Про це повідомила пресслужба португальського клубу.

"У зв'язку з невдалим трансфером Вендерсона Галено в Аль-Іттіхад, ФК Порту повідомляє, що направить листа президенту вищезгаданого клубу і голові саудівської Про-ліги, висловлюючи своє глибоке невдоволення тим, як був перерваний процес після досягнення повної згоди між клубами та гравцем.

ФК Порту радий, що може розраховувати на гравця Галено у своїх рядах, і зміцнює свою впевненість у здібностях професіонала та його мотивації продовжувати чудову гру, яку він показував у ФК Порту", — сказав Галено.

Зазначимо, що замість за Галено Аль-Іттіхад пропонував 50 мільйонів євро. Втім, саудівський клуб вирішив придбати Стівена Бергвейна з Аякса.

Порту Аль-Іттіхад Галено

Порту

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