Трубін та Судаков у старті Бенфіки на матч проти Порту

Футболісти збірної України Анатолій Трубін і Георгій Судаков потрапили до основного складу Бенфіки на матч 8-го туру чемпіонату Португалії з футболу проти Порту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Для обох – це сьомий поспіль вихід у стартовому складі "орлів". Матч розпочнеться о 23:15 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

ФК Бенфіка

Судаков став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Вже 20 вересня Судаков відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця два голи та асист за шість матчів у португальському колективі