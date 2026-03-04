Порт Вейл вибив Бристоль Сіті та пройшов до 1/8 Кубку Англії
Порт Вейл здобув мінімальну перемогу над Бристоль Сіті в напруженому поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, забронювавши собі місце у наступному раунді турніру.
Доля путівки до 1/8 вирішувалася у додатковий час, оскільки основні 90 хвилин зустрічі, завершилися нульовою нічиєю. Переможний гол господарі забили на 112-й хвилині.
Кубок Англії з футболу
1/16 фіналу, 3 березня
Порт Вейл – Бристоль Сіті 1:0 (0:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 112 Вейн
Нагадаємо, раніше у межах 1/16 фіналу Кубку Англії Брентфорд на виїзді обіграв представника шостої ліги Англії – Маклсфілд.