Попов відновився після травми й зможе допомогти Динамо в матчі проти Ференцвароша

Захисник Динамо Денис Попов вирушив разом із командою в Гамбург на поєдинок основного етапу Ліги Європи проти Ференцвароша.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, Попов встиг відновитися після травми , яку він отримав у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:1).

Швидше за все, він буде в заявці команди на майбутній матч.

Раніше стало відомо, що інший центральний захисник столичного клубу Браян Себальйос зазнав рецидиву травми м’яза задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Ференцварош відбудеться в четвер, 7 листопада, в Гамбурзі. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.