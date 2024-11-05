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Попов відновився після травми й зможе допомогти Динамо в матчі проти Ференцвароша

Олексій Мурзак — 5 листопада 2024, 14:50
Попов відновився після травми й зможе допомогти Динамо в матчі проти Ференцвароша
Денис Попов
ФК Динамо

Захисник Динамо Денис Попов вирушив разом із командою в Гамбург на поєдинок основного етапу Ліги Європи проти Ференцвароша.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, Попов встиг відновитися після травми , яку він отримав у матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:1).

Швидше за все, він буде в заявці команди на майбутній матч.

Раніше стало відомо, що інший центральний захисник столичного клубу Браян Себальйос зазнав рецидиву травми м’яза задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Ференцварош відбудеться в четвер, 7 листопада, в Гамбурзі. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Динамо Київ Ференцварош Ліга Європи-2024/25 Денис Попов

Денис Попов

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