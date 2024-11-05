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У захисника Динамо стався рецидив травми – джерело

Ігор Чернявський — 5 листопада 2024, 09:30
У захисника Динамо стався рецидив травми – джерело
ФК Динамо

Центральний захисник Динамо Браян Себальйос зазнав рецидиву травми м’яза задньої поверхні стегна.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Колумбієць травмувався ще 25 вересня в матчі проти Лаціо. Після того клуб повідомив, що Браян буде відновлюватися близько трьох тижнів, але на одному з тренувань гравець повторно пошкодив той же м’яз.

Це вже четверта травма Себальйоса за кілька місяців перебування в Динамо. За цей час він встиг взяти участь лише в чотирьох офіційних матчах. Зазначимо, що оренда 23-річного центрбека розрахована до кінця 2024 року. В Динамо є право першочергового викупу.

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