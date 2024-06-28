Попов — про новачка-конкурента за позицією: Подивимося на нього в матчі з Шахтарем

Центральний захисник Динамо Денис Попов вважає, що лише перевірка серйозним матчем покаже реальний рівень гри новачка Браяна Себальоса.

Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі киян.

"Непогано з м’ячем діє. Але подивимося на нього в матчі з Шахтарем (

). По першому дню важко сказати, потрібно в справжньому "бою" з хорошою командою перевірити. Загалом, якщо його запросили до Динамо, то поганим футболістом він точно не може бути",

— сказав Попов.