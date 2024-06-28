Попов — про новачка-конкурента за позицією: Подивимося на нього в матчі з Шахтарем
Центральний захисник Динамо Денис Попов вважає, що лише перевірка серйозним матчем покаже реальний рівень гри новачка Браяна Себальоса.
Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі киян.
"Непогано з м’ячем діє. Але подивимося на нього в матчі з Шахтарем (посміхається). По першому дню важко сказати, потрібно в справжньому "бою" з хорошою командою перевірити. Загалом, якщо його запросили до Динамо, то поганим футболістом він точно не може бути", — сказав Попов.
Нагадаємо, Себальос перейшов у Динамо на правах оренди, яка розрахована до кінця 2024 року. За умовами угоди, київський клуб матиме пріоритетне право викупу.