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Попов — про новачка-конкурента за позицією: Подивимося на нього в матчі з Шахтарем

Игорь Чернявский — 28 червня, 17:50
Попов — про новачка-конкурента за позицією: Подивимося на нього в матчі з Шахтарем

Центральний захисник Динамо Денис Попов вважає, що лише перевірка серйозним матчем покаже реальний рівень гри новачка Браяна Себальоса.

Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі киян.

"Непогано з м’ячем діє. Але подивимося на нього в матчі з Шахтарем (посміхається). По першому дню важко сказати, потрібно в справжньому "бою" з хорошою командою перевірити. Загалом, якщо його запросили до Динамо, то поганим футболістом він точно не може бути", — сказав Попов.

Нагадаємо, Себальос перейшов у Динамо на правах оренди, яка розрахована до кінця 2024 року. За умовами угоди, київський клуб матиме пріоритетне право викупу.

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