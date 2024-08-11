Пономарьов: Не дивлячись на рахунок, гра проти Оболоні була складною

Наставник львівського Руха Віталій Пономарьов сказав, що не дивлячись на розгромний рахунок (4:0) у матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 проти Оболоні, гра проти "пивоварів" була складною

Його слова передає пресслужба клубу.

"Це очікувано була складна для нас гра і рахунок, можливо, не зовсім відповідає тому, що було на полі. Сьогодні не було багато видовищного футболу, а переважала боротьба обох команд. Не можу сказати, що Рух переграв Оболонь аж на чотири голи. Грати у Києві проти цієї команди завжди важко.

Оболонь в першому таймі диктувала свої умови на полі. При обороні вони добре пресингували, а коли володіли м’ячем, то використовували дальні передачі для побудови атак. Не всі наші футболісти виконували установку на цей матч на початку гри, тому була певна нервозність у командних діях. Ми використали свої моменти, а суперник – ні.

Наразі наше завдання — вигравати кожен матч. У нас ще не до кінця сформована команда, яка готова вирішувати серйозні завдання", — сказав наставник.