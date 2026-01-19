Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Результат не важливий: Пономарьов – про першу перемогу ЛНЗ у 2026 році

Олександр Булава — 19 січня 2026, 20:37
Результат не важливий: Пономарьов – про першу перемогу ЛНЗ у 2026 році
Віталій Пономарьов
ЛНЗ

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов оцінив першу перемогу команди у цьому році.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Черкаський колектив напередодні мінімально обіграв чеську Дуклу (2:1)

"Результат не важливий, тому що це збори, ми тільки перший тиждень пройшли зборів. Всі хлопці під серйозними навантаженнями. Тому нам важливо, щоб хлопці дотримувались певним принципам гри. І щоб кожен зіграв по тайму із максимальною інтенсивністю цей матч. Загалом були і хороші, і погані моменти, які повинні виправляти. Але на цьому етапі немає нічого дивного, що були помилки. Вони також будуть на схожих етапах, але потрібно буде виправляти їх і рухатись далі", – сказав він.

Також Пономарьов оцінив роботу команди на тренувальних зборах.

"Загалом задоволений, тому що дуже великий обʼєм роботи ми зараз робимо. Усі хлопці працюють, усі мотивовані, бо розуміють, що зараз ще буде більше очікувань, ще серйозніше вимоги до команди загалом, футболістів. Перше коло ми зіграли непогано, але не можу сказати, що супер зіграли. Так, маємо перше місце у турнірній таблиці, це добре. Але у другому колі цей результат потрібно підтверджувати, і це буде набагато складніше", – розповів Пономарьов.

Раніше ЛНЗ оголосив про відхід захисника Артура Авагімяна та двох українських захисників Олександра Каплієнка та Івана Єрмачкова.

Напередодні Пономарьов заявив, що не візьме вінгера Ейнела Соареша на збори з першою командою.

ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Віталій Пономарьов

Віталій Пономарьов

Це лише проміжний результат: Пономарьов – про лідерство в УПЛ
ЛНЗ не візьме на збори зіркового легіонера
Наставник ЛНЗ розкрив деталі рішення про трансфер Обаха до Шахтаря
Леоненко назвав найкращого тренера УПЛ
Визначилися найкращий гравець та тренер місяця в УПЛ

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік