РБ Зальцбург призначив помічника Клоппа головним тренером
— 15 травня, 17:37
Наступним тренером РБ Зальцбурга стане Пеп Лайндерс, який наразі виконує обов'язки помічника головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.
Про це повідомляє пресслужба "червоних биків".
41-річний нідерландець підписав трирічний контракт з клубом та розпочне роботу в Австрії на початку передсезонної підготовки 2024/25.
Асистентом Лайндерса буде Вітор Матос, з яким вони працювали в Порту та Ліверпулі.
Нагадаємо, що в січні Юрген Клопп оголосив про свій відхід з Ліверпуля. Мерсисайдці достроково посіли третє місце в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги.