РБ Зальцбург призначив помічника Клоппа головним тренером

Наступним тренером РБ Зальцбурга стане Пеп Лайндерс, який наразі виконує обов'язки помічника головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Про це повідомляє пресслужба "червоних биків".

41-річний нідерландець підписав трирічний контракт з клубом та розпочне роботу в Австрії на початку передсезонної підготовки 2024/25.

Асистентом Лайндерса буде Вітор Матос, з яким вони працювали в Порту та Ліверпулі.

Pep Lijnders' first statement as our incoming manager, and all the information you need to know about him! ⬇️🔗 — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) May 15, 2024

Нагадаємо, що в січні Юрген Клопп оголосив про свій відхід з Ліверпуля. Мерсисайдці достроково посіли третє місце в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги.