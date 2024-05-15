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РБ Зальцбург призначив помічника Клоппа головним тренером

— 15 травня, 17:37
РБ Зальцбург призначив помічника Клоппа головним тренером

Наступним тренером РБ Зальцбурга стане Пеп Лайндерс, який наразі виконує обов'язки помічника головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Про це повідомляє пресслужба "червоних биків".

41-річний нідерландець підписав трирічний контракт з клубом та розпочне роботу в Австрії на початку передсезонної підготовки 2024/25.

Асистентом Лайндерса буде Вітор Матос, з яким вони працювали в Порту та Ліверпулі.

Нагадаємо, що в січні Юрген Клопп оголосив про свій відхід з Ліверпуля. Мерсисайдці достроково посіли третє місце в нинішньому сезоні Англійської Прем'єр-ліги.

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