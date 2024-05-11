Ліверпуль вибув із чемпіонської гонки АПЛ

Ліверпуль втратив шанси на чемпіонство Англії в сезоні-2023/24.

Перемога мерсисайдців в Англійській Прем’єр-лізі стала неможливою після того, як Манчестер Сіті переміг Фулгем, завдяки якій «містяни» набрали 85 очок.

За два тури до кінця сезону в активі Ліверпуля на 7 пунктів менше, тож навіть у разі двох перемог команда Юргена Клоппа не наздожене лідера. Нагадаємо, ще в січні німецький наставник оголосив про свій відхід з клубу.

Шанси на чемпіонство зберігає лондонський Арсенал, який відстає від Сіті на два очка.