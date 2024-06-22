На 102 році життя померла мати легендарного Пеле
У п'ятницю, 21 червня, у віці 101 року померла мати легендарного футболіста Пеле Селеста Арантес.
Про це повідомляє g1.
Арантес останній тиждень знаходилася в лікарні штату Сан-Паулу після госпіталізації. Причина смерті не розголошується.Окрім потомства Пеле, серед його найближчих родичів жива лише молодша сестра Марія Люсія. Батько легендарного футболіста помер у 1997 році, а рідний брат Зока — у 2020.
Нагадаємо, що в грудні 2022 року "Король футболу" помер після довготривалої боротьби з хворобою.