На 102 році життя померла мати легендарного Пеле

У п'ятницю, 21 червня, у віці 101 року померла мати легендарного футболіста Пеле Селеста Арантес.

Про це повідомляє g1.

Арантес останній тиждень знаходилася в лікарні штату Сан-Паулу після госпіталізації. Причина смерті не розголошується.

Окрім потомства Пеле, серед його найближчих родичів жива лише молодша сестра Марія Люсія. Батько легендарного футболіста помер у 1997 році, а рідний брат Зока — у 2020.

Нагадаємо, що в грудні 2022 року "Король футболу" помер після довготривалої боротьби з хворобою.