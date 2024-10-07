Не стало легендарного нідерландського півзахисника Нескенса

Сьогодні, 7 жовтня, помер колишній півзахисник збірної Нідерландів Йоган Нескенс. Йому було 73 роки.

Про це повідомив офіційний сайт Аякса, за який Нескенс виступав з 1970 по 1974 рік.

Нескенс перейшов у Аякс зі свого рідного РКХ у 18-річному віці. В амстердамському клубі юнак пограв пліч-о-пліч зі своїм кумиром Йоганом Кройффом, а потім пішов його стопами, перебравшись до Барселони (щоправда, на рік пізніше за "Летючого голландця").

Після успішного періоду у столиці Каталонії Нескенс вслід за Кройффом вирушив за океан. Але в Північноамериканській лізі, яка в ті часи набирала обертів, два великих нідерландці виступали за різні клуби: Кройфф – за Лос-Анджелес Ацтекс, а Нескенс разом із Францом Беккенбауером грав у Нью-Йорк Космос.

У складі збірної Нідерландів Нескенс провів 49 матчів, у яких забив 17 голів. Він є дворазовим срібним призером чемпіонату світу (вигравав медалі на двох мундіалях поспіль – 1974 та 1978 роках).