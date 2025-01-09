Помер легендарний голкіпер Мілана. Його син був зіркою Челсі та грав за збірну Італії

Пішов у засвіти 89-річний Фабіо Кудічіні, який мав чудову кар'єру голкіпера у 50-ті та 60-ті роки минулого століття.

Про його смерть повідомила пресслужба Мілана.

Фабіо розпочав кар'єру в клубі Понціана, а в 20-річному віці приєднався до Удінезе. Разом із клубом воротар піднявся до Серії А, чим привернув увагу столичної Роми.

За "вовків" він відіграв 166 матчів, а після короткого періоду в Брешії перейшов до Мілана. Разом із "росснері" Кудічіні ставав чемпіоном Серії А, переможцем Кубку кубків та Кубку європейських чемпіонів (нинішня Ліга чемпіонів – прим.). Фабіо отримував виклики у збірну Італії, але так і не дебютував.

La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. È scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio pic.twitter.com/SeRqrhhohc — AC Milan (@acmilan) January 8, 2025

Його син Карло також став успішним воротарем. З 1999 до 2009 року виступав за Челсі, де до приходу Петера Чеха у 2004 році був основним, а потім гідно прийняв роль дублера. Карло, як і тато, отримував виклики до Скуадри Адзурри та зумів таки дебютувати.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя легендарний хавбек бельгійського Андерлехта.