Помер легендарний гравець Андерлехта та бронзовий призер Євро-1972

Помер колишній гравець збірної Бельгії Жиль Ван Бінст.

Про це пише Sporza.be/nl.

Йому було 73 роки. Причини смерті не вказані. В останні роки свого життя він боровся з хворобою Паркінсона та деменцією.

З 1968 до 1980 року грав за Андерлех. Виграв із клубом 15 трофеїв, серед яких два чемпіонства та дві перемоги у Кубку кубків. У фіналі сезону-1977/78 Андерлехт здолав Аустрію з рахунком 4:0, а Ван Бінст оформив дубль.

Також грав за Тулузу та Брюгге. У складі збірної Бельгії забив 1 гол за 15 поєдинків. Був бронзовим призером Євро-1972.

Нагадаємо, пішов у засвіти Олімпійський чемпіон 1952 з боксу Ян Захара.