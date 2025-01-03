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Помер легендарний гравець Андерлехта та бронзовий призер Євро-1972

Руслан Травкін — 3 січня 2025, 12:22
Помер легендарний гравець Андерлехта та бронзовий призер Євро-1972
Жиль Ван Бінст
x.com/rscanderlecht

Помер колишній гравець збірної Бельгії Жиль Ван Бінст.

Про це пише Sporza.be/nl.

Йому було 73 роки. Причини смерті не вказані. В останні роки свого життя він боровся з хворобою Паркінсона та деменцією.

З 1968 до 1980 року грав за Андерлех. Виграв із клубом 15 трофеїв, серед яких два чемпіонства та дві перемоги у Кубку кубків. У фіналі сезону-1977/78 Андерлехт здолав Аустрію з рахунком 4:0, а Ван Бінст оформив дубль.

Також грав за Тулузу та Брюгге. У складі збірної Бельгії забив 1 гол за 15 поєдинків. Був бронзовим призером Євро-1972. 

Нагадаємо, пішов у засвіти Олімпійський чемпіон 1952 з боксу Ян Захара. 

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