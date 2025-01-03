Помер легендарний гравець Андерлехта та бронзовий призер Євро-1972
Жиль Ван Бінст
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Помер колишній гравець збірної Бельгії Жиль Ван Бінст.
Про це пише Sporza.be/nl.
Йому було 73 роки. Причини смерті не вказані. В останні роки свого життя він боровся з хворобою Паркінсона та деменцією.
З 1968 до 1980 року грав за Андерлех. Виграв із клубом 15 трофеїв, серед яких два чемпіонства та дві перемоги у Кубку кубків. У фіналі сезону-1977/78 Андерлехт здолав Аустрію з рахунком 4:0, а Ван Бінст оформив дубль.
Також грав за Тулузу та Брюгге. У складі збірної Бельгії забив 1 гол за 15 поєдинків. Був бронзовим призером Євро-1972.
Нагадаємо, пішов у засвіти Олімпійський чемпіон 1952 з боксу Ян Захара.