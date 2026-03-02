Помер колишній тренер Інтера та Ювентуса

У неділю, 1 березня, у віці 88 років пішов із життя колишній італійський футболіст і тренер Ріно Маркезі.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Його ігрова кар'єра тривала з 1955 до 1973 року. Він захищав кольори Фанфулли, Аталанти, Фіорентини, Лаціо та Прато. З Фіорентиною двічі вигравав Кубок Італії та перемагав у Кубку володарів кубків 1961 року. У тому ж році провів 2 матчі за збірну Італії.

Тренерська кар'єра Маркезі тривала з 1973 до 1994 року. Він тренував ряд італійських клубів, серед яких – Наполі, Інтер і Ювентус. Саме Маркезі був тренером Наполі у першому сезоні Дієго Марадони в Італії. Також саме під його керівництвом провів свій прощальний сезон у кар'єрі Мішель Платіні.

