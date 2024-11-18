Німецький клуб продовжив контракт із українським півзахисником

Клуб Другої німецької Бундесліги Фортуна Дюссельдорф оголосив про продовження контракту з 17-річним українським півзахисником Максимом Ленем.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Про терміни нового контракту не повідомляється, проте зазначено, що із наступного сезону Лень виступатиме за Фортуну U-23.

У поточному сезоні Лень грає за Фортуну U-19, маючи на своєму рахунку 10 поєдинків, у яких він забив 3 голи та відзначився 1 асистом.

Кар'єру футболіста Лень розпочинав в академії Львова, проте у 2022 році відбув до Німеччини. Із вересня цього року Максим є футболістом збірної України U-19, за яку встиг зіграти вже 6 матчів.

Раніше стало відомо, що казахстанський Ордабаси оголосив про припинення співпраці з 6 гравцями, серед яких два українці – центральний захисник Ігор Пластун і форвард Артем Бєсєдін.