Космічні показники Фортуни: кожну домашню гру команди відвідує понад 38 тисяч фанів
Команда другої німецької бундесліга вражає своєю приголомшливою статистикою
Завітавши на декілька днів до Німеччини, кореспонденти Чемпіона скористались можливістю відвідати матч другої бундесліги Фортуна Дюссельдорф – Айнтрахт Брауншвейг.
Як Айнтрахт образив київське Динамо
Фортуна та Айнтрахт зараз знаходяться в нижній частині турнірної таблиці другої бундесліги. Перед грою команда з Брауншвейгу займала 15 місце, Фортуна – 13 серед 18 команд. При цьому обидва клуби мають славне минуле. Айнтрахт виступав в першій бундеслізі та грав в єврокубках.
В кінці 60-х команда виходила до чвертьфіналу Кубку чемпіонів, де на рівних грала з Ювентусом. А у вересні 1977 року в рамках Кубку УЄФА внаслідок забитого на чужому полі гола німці пройшли київське Динамо (зіграли 0:0 в Німеччині та 1:1 в Києві).
Для Динамо тоді виліт в першому раунді Кубку УЄФА став болючим фіаско, адже за пів року до цього кияни грали у півфіналі Кубка чемпіонів (предтечі Ліги чемпіонів), причому у чвертьфіналі перемогли Баварію (0:1, 2:0), а потім в півфіналі поступилися Боруссії Менхенгладбах (1:0, 0:2), домашній матч якої проводився в… Дюссельдорфі.
Але ті часи розквіту клубу з Брауншвейгу, в якому свого часу грали й українські футболісти, залишилися далеко позаду.
Далі було гірше. І навіть пару титулованих українських футболістів, які підписали контракти з клубом, не змогли змінити ситуацію. На початку 1991-го року Айнтрахт, який виступав у 2-й бундеслізі, придбав за еквівалент 140 тисяч євро в Боруссії Менхенгладбах володаря Золотого м’яча-1986 Ігоря Беланова.
Через два роки в Брауншвейгу опинився уродженець Закарпаття, віцечемпіон Європи-1988 у складі збірної СРСР Віктора Пасулько. Але, судячи з усього, наші хлопці не дуже допомогли команді, адже за підсумками сезону 1992/93 Айнтрахт вилетів з другої бундесліги і з наступних 18 сезонів 15 провів в третій за рівнем лізі Німеччини.
Далі результати команди покращилися. Леви в сезоні 2013/14 навіть вийшли в першу бундеслігу, але не змогли утриматися в елітному дивізіоні. Після чого команда знов вилітала в третю лігу, а останні сезони боролося за те, щоб зберегти прописку у другій бундеслізі. При цьому сумарна вартість складу Айнтрахта в цьому сезоні за даними Transfermarkt складає 19,05 мільйонів євро,
Своєю чергою, вартість складу Фортуни Дюссельдорф в цьому сезоні складає 33,08 мільйона євро, про що більшість команд УПЛ можуть тільки мріяти. Також в активі Фортуни домашня арена, яка вміщує 54 600 глядачів і на якій проводилися матчі Євро-2024. Свого часу команда навіть вигравала чемпіонат Німеччини, але це було дуже давно – в 1933 році.
У порівнянні з цим відносно недавно, в сезоні 2012/13 за Фортуну виступав нападник збірної України Андрій Воронін. Але в Дюссельдорфі Андрій видав свій найгірший сезон в бундеслізі (10 матчів, 0 голів), про який йому навряд чи приємно згадувати.
Скільки глядачів відвідують матчі Фортуни
Коли ми вже йшли до стадіону, нас почали обходити ціли групи велосипедистів у формі або з шарфами Фортуни. Спеціальна доріжка для велосипедистів веде прямо до арени, біля якої є можна залишити своїх залізних коней. Ми приїхали на матч заздалегідь, але на стоянках вже стояли десятки, а то і сотні велосипедів.
Ще один цікавий кейс – відвідуваність матчів Фортуни. В цьому сезоні 5 домашніх зустрічей відвідали 191 982 вболівальників. В середньому це 38 396 фанів на кожному матчі. Протягом минулого сезону 17 домашніх турів відвідали 705 301 глядач, що в середньому складає 41 488 вболівальників на кожному матчі!
Цікаво, що навіть коли Фортуна виступала в першій бундеслізі, відвідуваність матчів була не набагато більшою. Візьмемо статистику до початку пандемії: в сезоні 2018/19 кожну домашню гру в середньому відвідували 42 845 глядачів (сумарно 745 370 відвідувачів протягом 17 матчів сезону).
Час подивитися на ціноутворення квитків для відвідування матчів. І тут же є привід здивуватися. Наприклад, VIP-квитки на матчі коштують від 327,25 євро (15 888 гривень по курсі НБУ) – саме така ціна на домашні матчі з Кайзерслаутерном та Магдебургом.
"ВІП-тікет" на гру Кубка Німеччини з Фрайбургом можна придбати 386,75 євро (18 776 грн). А на зустріч з Шальке 04 – за 416,50 (20 221 грн). При цьому фани Фортуни можуть подати заявки на безплатні квитки, але це тема окремої статті.
Як Фортуна підтримувала українців під час війни
На самому початку повномасштабної війни в Україні Фортуна доєдналася до допомоги нашій країні. В рамках домашнього матчу з Інгольштадтом на початку березня 2022 року клуб ініціював цю місію в рамках співпраці зі своїми соціальними партнерами та містом Дюссельдорф.
В травні 2024 року Фортуна проводила набір в тому числі і серед українців у свої команди для незрячих та з ампут футболу, причому оголошення про це було розміщено на сайті генерального консульства України в Дюссельдорфі.
Поки – без стабільності
Що стосується самої гри, то очікувалося, що Фортуна зможе перемогти Айнтрахт і покращити свої позиції в турнірній таблиці. Історія особистих зустрічей була на боці господарів – Фортуна не програвала Брауншвейгу вже вісім матчів поспіль.
Але перший тайм повністю пройшов під диктовку Айнтрахта, чиї гравці були гостріше, інтенсивніше, агресивніше. В підсумку на перерву команди пішли при рахунку 0:2 і результат на табло цілком заслужено відображав перевагу команди з Брауншвейгу.
У другому таймі Фортуна змогла лише скоротити відставання. Після цього господарі намагалася тиснути, однак справжньої гостроти біля воріт суперника створили небагато. Команда мала кілька напівмоментів, але бракувало останнього пасу й рішучості в завершальній фазі. Айнтрахт, своєю чергою, грамотно "закрив" гру, відпрацьовуючи в захисті й не дозволяючи господарям розвинути атаки.
У підсумку — заслужена перемога Айнтрахта 1:2, який продемонстрував дисципліну, організацію та холоднокровність. Для Фортуни поразка стала ще одним сигналом, що стабільність поки не знайдена.
Варто наголосити і про атмосферу під час матчів. Вона нагадує поєдинки Динамо з Шахтарем в золотий час українського футболу – до 2014 року. І це, нагадую, друга німецька бундесліги. Ми були вражені.
Аліна Розенко, Тимофій Бєлєра, Чемпіон з Дюссельдорфа