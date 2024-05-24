Бохум з Ордецем близький до вильоту з Бундесліги після поразки від Фортуни
У межах першого перехідного поєдинку за право грати в Бундеслізі сезону-2024/2025 Фортуна впевнено обіграла Бохум на виїзді.
Український захисник господарів Іван Ордець, що був гравцем московського Динамо до літа 2022 року, відіграв увесь поєдинок.
Зустріч завершилася з рахунком 0:3 на користь команди з Дюссельдорфу.
Чемпіонат Німеччини — Перехідні матчі
Перша гра, 23 травня
Бохум — Фортуна 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 автогол Гофманн, 0:2 - 64 Клаус, 0:3 - 72 Енгельгардт
Зазначимо, що останній раз Фортуна грала в Бундеслізі 5 років тому, у сезоні 2019/2020.