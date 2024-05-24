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Бохум з Ордецем близький до вильоту з Бундесліги після поразки від Фортуни

Станіслав Лисак — 24 травня, 00:00
Бохум з Ордецем близький до вильоту з Бундесліги після поразки від Фортуни

У межах першого перехідного поєдинку за право грати в Бундеслізі сезону-2024/2025 Фортуна впевнено обіграла Бохум на виїзді.

Український захисник господарів Іван Ордець, що був гравцем московського Динамо до літа 2022 року, відіграв увесь поєдинок.

Зустріч завершилася з рахунком 0:3 на користь команди з Дюссельдорфу.

Чемпіонат Німеччини — Перехідні матчі
Перша гра, 23 травня

Бохум — Фортуна 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 автогол Гофманн, 0:2 - 64 Клаус, 0:3 - 72 Енгельгардт

Зазначимо, що останній раз Фортуна грала в Бундеслізі 5 років тому, у сезоні 2019/2020.

Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Фортуна Дюссельдорф

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

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