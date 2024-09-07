Помер легендарний капітан Ліверпуля
Рон Єйтс
ФК Ліверпулт
Помер колишній гравець та капітан Ліверпуля Рон Єйтс.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Шотландець помер у віці 86 років. Він страждав від хвороби Альцгеймера.
Легендарним гравцем Рон став у Ліверпулі, відігравши на позиції центрбека 10 років. Загалом за "мерсисайдців" захисник зіграв 448 матчів, у 400 з яких він виходив на поле як капітан.
Єйтс двічі вигравав АПЛ, тричі Суперкубок Англії та один раз національний Кубок.
Зазначимо, що з 1986 до 2006 року шотландець працював головним скаутом Ліверпуля.