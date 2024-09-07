Помер легендарний капітан Ліверпуля

Помер колишній гравець та капітан Ліверпуля Рон Єйтс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шотландець помер у віці 86 років. Він страждав від хвороби Альцгеймера.

We are mourning the passing of our legendary former captain Ron Yeats.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ron’s family and friends. — Liverpool FC (@LFC) September 7, 2024

Легендарним гравцем Рон став у Ліверпулі, відігравши на позиції центрбека 10 років. Загалом за "мерсисайдців" захисник зіграв 448 матчів, у 400 з яких він виходив на поле як капітан.

Єйтс двічі вигравав АПЛ, тричі Суперкубок Англії та один раз національний Кубок.

Зазначимо, що з 1986 до 2006 року шотландець працював головним скаутом Ліверпуля.