Вигравав срібло Олімпійських ігор: помер відомий болгарський футболіст

На 79-му році життя не стало іменитого в минулому болгарського футболіста Кирила Івкова.

Про це повідомила пресслужба Левскі.

Він грав за Металург Перник, Міньор, а з 1967 до 1978 року виступав за Левскі. Разом із цим клубом чотири рази ставав чемпіоном країни і стільки ж разів вигравав Кубок Болгарії.

У складі збірної Болгарії Кирил грав на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко. Болагри сенсаційно стали срібними призерами. За національну збірну захисник відіграв 44 матчі і забив 1 гол.

У 1974 та 1975 роках був визнаним "Найкращим гравцем року" в Болгарії.

Нагадаємо, на 67-му році життя помер колишній форвард збірної Чехословаччини Павел Халоупка.