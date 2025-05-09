Грецький гравець агенції Шаблія відмовився переходити в російський гранд
Гравець ПАОКа та збірної Греції Янніс Константеліас, якого представляє агенція ProStar Вадима Шаблія, відмовився від переходу в російський Зеніт.
Про це повідомив представник футболіста Леонідас Атанасулас.
Чемпіон Росії був зацікавлений у запрошенні 22-річного атакувального півзахисника, однак той віддав перевагу залишитися в Греції.
"Янніс не має наміру залишати ПАОК і переходити до клубу з чемпіонату Росії", – заявив Атанасулас.
Янніс Константеліас є одним з найцінніших активів ProStar, портал Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро, він поступається в ціні лише чотирьом гравцям збірної України: Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віталій Миколенко та Микола Матвієнко.
Окрім того, Константеліас є одним з найдорожчих грецьких футболістів, входячи до десятки найбільш вартісних гравців національної команди.
У нинішньому сезоні 22-річний півзахисник провів 46 матчів в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 1 асист.
ПАОК Константеліаса наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці напередодні очного матчу з АЕКом, який розташувався на четвертому місці. Обидві команди гарантували участь у Лізі конференцій наступного сезону.