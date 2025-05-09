Грецький гравець агенції Шаблія відмовився переходити в російський гранд

Гравець ПАОКа та збірної Греції Янніс Константеліас, якого представляє агенція ProStar Вадима Шаблія, відмовився від переходу в російський Зеніт.

Про це повідомив представник футболіста Леонідас Атанасулас.

Чемпіон Росії був зацікавлений у запрошенні 22-річного атакувального півзахисника, однак той віддав перевагу залишитися в Греції.

"Янніс не має наміру залишати ПАОК і переходити до клубу з чемпіонату Росії", – заявив Атанасулас.

🗣️ ProStar agent Leonidas Athanasoulas denies Giannis Konstantelias will leave PAOK for Zenit despite talk of negotiations. “Giannis does not intend to leave PAOK and join a club from the Russian Championship”. pic.twitter.com/TIXIAITzd9 — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 8, 2025

Янніс Константеліас є одним з найцінніших активів ProStar, портал Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро, він поступається в ціні лише чотирьом гравцям збірної України: Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віталій Миколенко та Микола Матвієнко.

Окрім того, Константеліас є одним з найдорожчих грецьких футболістів, входячи до десятки найбільш вартісних гравців національної команди.

У нинішньому сезоні 22-річний півзахисник провів 46 матчів в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 1 асист.

ПАОК Константеліаса наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці напередодні очного матчу з АЕКом, який розташувався на четвертому місці. Обидві команди гарантували участь у Лізі конференцій наступного сезону.