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Грецький гравець агенції Шаблія відмовився переходити в російський гранд

Станіслав Лисак — 9 травня 2025, 09:19
Грецький гравець агенції Шаблія відмовився переходити в російський гранд
ПАОК

Гравець ПАОКа та збірної Греції Янніс Константеліас, якого представляє агенція ProStar Вадима Шаблія, відмовився від переходу в російський Зеніт.

Про це повідомив представник футболіста Леонідас Атанасулас.

Чемпіон Росії був зацікавлений у запрошенні 22-річного атакувального півзахисника, однак той віддав перевагу залишитися в Греції.

"Янніс не має наміру залишати ПАОК і переходити до клубу з чемпіонату Росії", – заявив Атанасулас.

Янніс Константеліас є одним з найцінніших активів ProStar, портал Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро, він поступається в ціні лише чотирьом гравцям збірної України: Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віталій Миколенко та Микола Матвієнко.

Окрім того, Константеліас є одним з найдорожчих грецьких футболістів, входячи до десятки найбільш вартісних гравців національної команди.

У нинішньому сезоні 22-річний півзахисник провів 46 матчів в усіх турнірах, забив 10 голів та віддав 1 асист.

ПАОК Константеліаса наразі перебуває на третій сходинці турнірної таблиці напередодні очного матчу з АЕКом, який розташувався на четвертому місці. Обидві команди гарантували участь у Лізі конференцій наступного сезону.

Standings provided by Sofascore
ПАОК Збірна Греції з футболу Янніс Константеліас

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