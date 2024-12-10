На 63-му році життя помер відомий український футболіст та тренер

У вівторок, 10 грудня, пішов з життя український футболіст і тренер Сергій Ралюченко. Йому було 62 роки.

Про смерть Ралюченка повідомив офіційний сайт Металіста 1925.

Сергій під час кар’єри гравця виступав на позиції півзахисника. Грав за Ниву (Вінниця), Зірку, СКА (Київ), Шахтар Донецьк, Металіст, польські Сталь та Стілон, запорізьке Торпедо, Темп, Скалу, Ворсклу та Нафтовик.

Після завершення кар’єри гравця працював на різних тренерських посадах у Металісті та Металісті 1925. Останнім місцем роботи була посада асистента головного тренера Металіста 1925.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя титулований український боксер В'ячеслав Узєлков. У квітні спортсмену виповнилось лише 45 років.