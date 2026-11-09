У віці 59 років пішов із життя колишній нападник Манчестер Сіті

У 59 років обірвалося життя колишнього нападника Манчестер Сіті та низки інших англійських клубів Даррена Бекфорда.

Про це повідомляє пресслужба "містян". Деталі розкриває BBC.

Причини смерті не розголошуються.

Свою футбольну кар'єру Бекфорд починав саме в академії манчестерського гранда, у якому дебютував в основному складі у грудні 1984 року. У 1987 році перейшов до складу Порт Вейл, де провів 4 роки та відіграв 214 матчів.

Вже згодом центрфорвард виступав у таких колективах, як Норвіч, Олдгем, Престон, Фулгем, Гартс та Бері. Загалом Бекфорд провів за свою кар'єру 324 поєдинки, у яких відзначився 100 голами.

Окрім того, за даними Transfermarkt, Бекфорд мав досвід гри за юнацьку збірну Англії U-17, у складі якої провів 15 матчів та записав до свого активу 6 голів.

Нагадаємо, що напередодні помер колишній форвард Карпат Едвард Аньямке.