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У 46-річному віці помер американський тренер японського клубу

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 13:17
У 46-річному віці помер американський тренер японського клубу
Кевін Брасуелл
B-League

Раптово пішов з життя 46-річний американський фахівець Кевін Брасвелл.

Про це пише ESPN.

Причина смерті не уточнюється, але Брасвелла госпіталізували після операції на серці на початку цього року.

Влітку минулого року він очолив японську Утсономію. Попередній сезон він був асистентом головного тренера цього клубу. До цього кілька років працював наставником різних команд у Новій Зеландії.

В якості гравця грав предсезоні матчі за Торонто та Маямі, але в НБА так і не дебютував. Також грав за інші клуби Європи та Південної Америки.

Нагадаємо, наставник Міннесоти Тімбервулвз Кріс Фінч розкритикував арбітрів матчу з Оклахомою.

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