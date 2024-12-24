Ворскла визначилася з суперниками на зимових зборах

Полтавська Ворскла визначилася з суперниками в контрольних поєдинках на зимових зборах, що мають відбутися в Туреччині.

Про це повідомляє ТаТоТаке в соцмережах.

За інформацією видання, полтавці перебуватимуть на зборах в турецькій Анталії з 6 січня по 17 лютого, базуючись у готельному комплексі Titanic Lara.

Як зазначалося в повідомленні пресслужби, на команду очікує 9 суперників, серед яких: Градец та Банік (Чехія), Малішево та Балкані (Косово), Андіжан (Узбекистан), Арджеш (Румунія), Діла та Динамо Батумі (Грузія).

Нагадаємо, що за підсумками осінньої частини сезону Ворскла посідає 12 місце в УПЛ, набравши 16 очок. У 17 турі команда Юрія Максимова програла столичному Лівому Берегу.

Раніше стало відомо, що полтавський клуб відрахував сім гравців з основного складу за підсумками першої половини сезону.

Зауважимо, що друга половина сезону для Ворскли розпочнеться 22 лютого (базова дата 18-го туру УПЛ) матчем проти Оболоні.